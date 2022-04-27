Внук Аллы Пугачевой поделился впечатлениями о сумасшедших в Нью-Йорке

Российский актер, певец и музыкант Никита Пресняков, внук известной певицы Аллы Пугачевой поделился впечатлениями о сумасшедших в Нью-Йорке. О своих наблюдениях он рассказал «Москвич Mag».

По словам артиста, крупнейший город США он знает хорошо, там живет много его друзей по интересам. Однако летом прошлого года, во время поездки в Нью-Йорк со своей возлюбленной, он начал замечать негативные изменения.

«Там все изменилось в худшую сторону — каждые 15 минут ты встречаешь какого-то сумасшедшего: он бьется головой о стену, резко снимает майку, швыряет ее, начинает орать и бежать в горизонт. Плюс везде так много мусора!» — рассказал Пресняков. По его наблюдениям, передвигаться по городу стало тяжело из-за огромного количества забитых мусорных мешков, валяющихся в переулках.

Артист добавил, что уже давно вернулся жить в Москву. Здесь живут его жена и друзья, здесь есть работа со своей музыкальной группой.

Ранее Преснякова восхитило развитие уличных музыкантов в Москве. Он отметил их профессионализм.