Внук Пугачевой пожаловался на прессинг

Внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков пожаловался на прессинг. О том, что ему пришлось столкнуться с давлением общества, он рассказал в шоу «Музлофт» на Rutube.

Пресняков заявил, что неоднократно сталкивался с предвзятым отношением из-за звездных родственников. «Если мне с кем-нибудь поменяться местами, то неподготовленный человек этого не выдержит. Треснет что-то», — отметил артист.

Музыкант поделился секретом преодоления подобных трудностей. «Кто бы что ни говорил, если ты веришь в свое дело, ты просто его делаешь и не обращаешь ни на что внимания», — заключил он.

Ранее в сети появилась информация об отъезде Преснякова в США. Журналистка Алена Жигалова опубликовала видео, на котором артист отдыхает в ночном клубе. По ее словам, ролик снят в одном из заведений Лос-Анджелеса.