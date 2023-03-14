Внук Пугачевой выставил на продажу дачу в Подмосковье за сотни миллионов

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков выставил на продажу дачу ее в подмосковной Истре, которую артистка несколько лет назад подарила ему. По информации KP.RU стоимость особняка оценивается в 225 миллионов рублей.

Как сообщает издание, владение находится в деревне Бережки на перовой линии Истринского водохранилища с собственным причалом. На 70 сотках располагается дом площадью 800 квадратных метров. Внутри трехэтажного особняка есть шесть спален, гостиная с камином, лаунж-зона, зона СПА с бассейном, библиотека, гардеробная и мини-кинотеатр.

По данным «Комсомолки», особняк построили для Пугачевой еще в начале 90-х по ее собственному проекту. Но несколько лет назад она подарила дачу своему внуку Никите Преснякову, не так давно переехавшему в США.

Ранее стало известно, что другой известный артист Семен Слепаков выставил на продажу пятикомнатную квартиру в Москве.