Внук актрисы Татьяны Васильевой переехал в Москву из Германии

Внук народной артистки РФ Татьяны Васильевой 12-летний Григорий Васильев переехал из Германии в Москву. Причиной возвращения его мачеха Мария Васильева-Болонкина объяснила в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) желанием мальчика жить с отцом Филиппом Васильевым.

«Гриша так и говорит: "Тут моя Родина. Тут папа"», — пояснила она. В Германии мальчик жил с матерью — артисткой Анастасией Бегуновой.

Васильева-Болонкина заявила, что не считает возвращение ребенка на родину «сверхъественным событием». Она сообщила, что Григорий уже ходит в новую школу, где его все устраивает.

Ранее воспоминаниями о переезде в Москву поделилась известная певица Бьянка. Знаменитость перебралась в российскую столицу из Минска, когда ей было 24 года.