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00:14, 04 февраля 2023
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Известная певица поделилась воспоминаниями о переезде в Москву

Известная певица поделилась воспоминаниями о переезде в Москву
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Воспоминаниями о переезде в Москву поделилась с «Мослентой» известная певица Бьянка. Знаменитость перебралась в российскую столицу из Минска, когда ей было 24 года.

Бьянка отметила, что тот период был для нее тяжелым. В Москву она переехала одна, знакомых в городе у певицы не было. «Популярность пошла на спад, концертов практически не было, финансовая ситуация оставляла желать лучшего, морально было сложно. В тот момент у меня начались панические атаки. Я постоянно испытывала страх, не могла ориентироваться в метро, не понимала, как и куда ехать», — призналась звезда.

Артистка добавила, что адаптация к ритму жизни в мегаполисе заняла у нее долгое время. Однако в итоге Бьянка поняла, что ей очень нравится Москва. «Ритм, который задает столица — это определенно то, что мне нужно. Так как я сильнейший холерик, мне нужно, чтобы все было быстро и четко», — заявила она.

Ранее впечатлениями от Москвы поделился певец и участник конкурса «Евровидение-2011» Алексей Воробьев. Он признался, что сразу полюбил столицу.

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