Сегодня в 17:27
1 мин.

Психолог раскрыла способы поддержания внутреннего равновесия

Люди /
Психолог раскрыла способы поддержания внутреннего равновесия
Фото: Julian Bock / Unsplash

Психолог-расстановщик Юлия Хадарцева рассказала, как сохранить позитив в нестабильной ситуации. Способы поддержания внутреннего равновесия она раскрыла в разговоре с «Мослентой».

«Практикуйте медитацию, правильное, размеренное дыхание, здоровое питание, окружайте себя добрыми, позитивными людьми и ограничьте себе доступ к негативной информации в любом виде», — посоветовала эксперт. Хадарцева порекомендовала не смотреть новости и не включать телевизор, если это усугубляет эмоциональное состояние. Лучше сконцентрироваться на приятных жизненных моментах: посмотреть добрый фильм, встретиться с близкими, заняться любимым хобби.

Ранее социальный психолог, руководитель центра психологической помощи Александр Шахов перечислил способы борьбы с апатией и чувством безысходности.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.