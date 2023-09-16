Врач перечислил опасные последствия питья воды из-под крана
Врач Кутушов заявил о влиянии воды из-под крана на образование камней в почках.
О влиянии воды из-под крана на образование камней в почках заявил в беседе с «Мослентой» врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.
россиян употребляют несоответствующую гигиеническим нормативам воду
«В России в большинстве регионов водопроводная вода крайне жесткая. Чаще всего в ней содержится избыток солей кальция и магния, а также хлор, нитраты, свинец, ртуть, арсен, пестициды и фармацевтические остатки. Некоторые пробы воды показывают наличие мышьяка и меди в воде небольших городов», — рассказал врач.
Жесткая вода может спровоцировать образование камней в почках, может раздражать кожу и волосы. Кроме того, избыток минералов разрушает эмаль зубов. Слишком мягкая вода также вредна для организма: недостаток магния и кальция негативно сказывается на состоянии зубов и костей.
Важно пить чистую, сбалансированную с учетом минерального состава воду. Если вода из водопровода слишком мягкая или содержит недостаточное количество минералов, используйте фильтры или добавляйте минералы
Михаил Кутушов
врач-токсиколог
Ранее популярный миф об употреблении двух литров воды в сутки развеяла врач-эндокринолог Альбина Комиссарова. По ее словам, стоит ориентироваться на чувство жажды.