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21:01, 16 сентября 2023
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Врач перечислил опасные последствия питья воды из-под крана

Врач Кутушов заявил о влиянии воды из-под крана на образование камней в почках.

Врач перечислил опасные последствия питья воды из-под крана
Фото: Engin Akyurt / Unsplash

О влиянии воды из-под крана на образование камней в почках заявил в беседе с «Мослентой» врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов.

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«В России в большинстве регионов водопроводная вода крайне жесткая. Чаще всего в ней содержится избыток солей кальция и магния, а также хлор, нитраты, свинец, ртуть, арсен, пестициды и фармацевтические остатки. Некоторые пробы воды показывают наличие мышьяка и меди в воде небольших городов», — рассказал врач.

Жесткая вода может спровоцировать образование камней в почках, может раздражать кожу и волосы. Кроме того, избыток минералов разрушает эмаль зубов. Слишком мягкая вода также вредна для организма: недостаток магния и кальция негативно сказывается на состоянии зубов и костей.

Важно пить чистую, сбалансированную с учетом минерального состава воду. Если вода из водопровода слишком мягкая или содержит недостаточное количество минералов, используйте фильтры или добавляйте минералы

Михаил Кутушов

врач-токсиколог

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