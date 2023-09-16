Врач перечислил опасные последствия питья воды из-под крана

«В России в большинстве регионов водопроводная вода крайне жесткая. Чаще всего в ней содержится избыток солей кальция и магния, а также хлор, нитраты, свинец, ртуть, арсен, пестициды и фармацевтические остатки. Некоторые пробы воды показывают наличие мышьяка и меди в воде небольших городов», — рассказал врач.

Жесткая вода может спровоцировать образование камней в почках, может раздражать кожу и волосы. Кроме того, избыток минералов разрушает эмаль зубов. Слишком мягкая вода также вредна для организма: недостаток магния и кальция негативно сказывается на состоянии зубов и костей.