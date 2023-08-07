Врач развеяла популярный миф о воде

Миф о необходимости употребления двух литров воды в сутки развеяла врач-эндокринолог Альбина Комиссарова в своем Telegram-канале. По ее словам, стоит ориентироваться на чувство жажды.

«Есть нормы по жидкости, это примерно два литра в сутки, включая жидкость в еде, чае, кофе и плюс сама вода. Но даже эта норма очень усреднена. Кому надо пить? Мужчине или женщине? Какая физическая активность? Какой климат? Сколько соли в питании?» — уточнила доктор.

Комиссарова призвала пить воду, ориентируясь на собственное чувство жажды. Кроме того, она рекомендовала обращать внимание на цвет мочи — если она темно-желтая, количество жидкости стоит увеличить.

Врач предупредила, что нет смысла пить стоя, употреблять водородную и щелочную воду, а также пить воду утром с целью «запуска обмена веществ».

Ранее популярный миф о воде развеял директор по качеству технологической компании по производству фильтров для воды «Барьер» Роман Подобедов. Он пояснил, что нет смысла пить восемь стаканов воды в день.