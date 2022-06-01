Водитель грузовика с 20 тоннами чипсов исчез по пути из Москвы

Водитель грузовика с 20 тоннами чипсов , предазначенных для перевозки из Москвы в Пермский край, исчез по пути из столицы, сообщает KP.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящий момент полиция проводит проверку по заявлению бизнесмена. Оперативники разыскивают пропавшего водителя и 20 тонн хрустящих чипсов, которые он похитил», — сообщает издание.

По данным источника газеты, с заявлением о пропаже машины, ее водителя и груза в полицию обратился генеральный директор одной из столичных компаний. Он сообщил, что его фирма должна была забрать 20 тонн картофельных чипсов с одного из московских продовольственных комбинатов и доставить груз в Пермский край к 26 мая.

22 мая нанятый водитель получил груз, однако в назначенный срок в пункт назначения не прибыл. Найти водителя не удалось, на звонки он отвечать также перестал, пишет «Комсомолка».

Ранее стало известно, что в московском дачном поселке Переделкино неизвестные похитили барана.