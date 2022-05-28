В Москве неизвестные похитили барана из конюшни

В московском дачном поселке Переделкино группа неизвестных похитили барана. Об этом в пятницу, 27 мая, сообщает Telegram-канал Baza. На момент публикации материала в пресс-службе ГУ МВД России по столице сообщили «Мосленте», что не располагают такой информацией.

По информации источника, инцидент произошел на небольшой конюшне, где владелец держит и других животных, в том числе баранов в отдельном загоне. Вечером четыре человека зашли на территорию перелезли через забор, схватили животное, закинули его в машину и уехали.

Хозяин барана не смог остановить похитителей и написал заявление в полицию. По информации Baza, теперь преступников разыскивают, а сам заявитель признался, что среди них узнал одного из бывших работников конюшни.

Ранее мужчина, работающий в компании по осуществлению технической помощи на дорогах и транспортировке неисправных автомобилей, украл со склада автошин на пять миллионов рублей.