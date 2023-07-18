Пятилетний житель Подмосковья погиб во время игры на водных батутах

Пятилетний житель Подмосковья погиб в аквапарке во время отдыха в Смоленской области с родственниками. Он играл на водных батутах и когда сорвался в воду, сообщает SHOT.

На помощь утопающему подоспел отец и брат-близнец, но спасти мальчика не удалось. Он успел наглотаться воды и захлебнуться. Ребенок скончался на месте.

Ранее труп подростка обнаружили в Путяевском пруду в Москве. Его увидел проходящая мимо водоема женщина, которая вызвала спецслужбы.