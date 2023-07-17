Труп подростка обнаружили в столичном пруду

Труп подростка обнаружили в Путяевском пруду на востоке Москвы, сообщат Telegram-канал Shot.

По данным канала, тело молодого человека в одном из водоемов в парке «Сокольники» заметила проходившая мимо женщина. Она вызвала на место оперативные службы. Также сообщается, что очевидица пыталась самостоятельно вытащить погибшего из воды, однако сделать это ей не удалось.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность и возраст утонувшего юноши. Фото с места происшествия было опубликовано в Telegram-канале «Сокольники М125».

Ранее сообщалось о пропаже молодого человека, который нырнул в столичный водоем.