Водонаева назвала причину жизни на два дома

Причину своей жизни «на два дома» назвала в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) популярная модель, журналистка и писательница Алена Водонаева. Она была вынуждена расселить своего сына Богдана и кота Эскобара по разным квартирам.

«Когда Богдан у папы, я живу с котом в нашей основной квартире, когда со мной — только в новой, где нет кота», — написала Водонаева в сторис.

Опираясь на личный опыт — появившуюся у Богдана аллергию на шерсть, она призвала подписчиков ответственнее относиться к заведению питомцев, особенно если кто-то в семье является аллергиком.

«Будьте готовы серьезно вывозить ситуацию в будущем. Мне пришлось покупать еще одну квартиру, и уже второй год я живу на два дома, чтобы Богдан с Эско почти не пересекались», — обратилась знаменитость к фолловерам.

Ранее Водонаева сделала пластику груди и раскрыла потраченную на нее сумму. Модель отметила, что операция была сложная.