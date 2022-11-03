Водонаеву в платье с французским декольте сравнили с Белоснежкой

Свою фотографию в розовом платье с французским декольте опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), телеведущая Алена Водонаева. Образ модели с подвязанными лентой волосами восхитил фолловеров, они сравнили ее с героиней сказки.

«Это я в Мармарисе кофе пью», — подписала серию снимков знаменитость. В кадре она сначала ставит чашку с напитком на столик, потом садится за него, вешая розовую сумочку на спинку стула. «Почему такая красавица сама себе кофе подает?» — удивился один из подписчиков.

Многие заметили, что подобные наряды идут Водонаевой намного больше, чем темные, «ведьминские», которые она примеряет слишком часто. «В этом образе вы куда свежее, красивее и моложе, чем в грустно-готических темных нарядах», «Очень красиво, нежно, сексуально!», «Прекрасная! Белоснежка!» — написали юзеры.

Ранее Водонаеву в прозрачном наряде сравнили с Малефисентой. В кадре она сидит, облокотившись на стул, и прикрывает грудь рукой.