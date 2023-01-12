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20:54, 12 января 2023
1 мин.

Алена Водонаева показала лицо без макияжа

Алена Водонаева показала лицо без макияжа
Кадр: @alenavodonaeva

Лицо без макияжа показала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная телеведущая Алена Водонаева.

«Я не помню, какой сегодня день, у меня еще не началась работа после праздников, поэтому позволяю себе ходить ненакрашенной и кайфовать. Но скоро все это закончится», — поделилась она.

Водонаева добавила, что на ее лице можно заметить отеки, потому что на ночь она выпила слишком много чая.

Новогодние каникулы телеведущая провела без сына Богдана, он отдыхал в это время в Каире.

Ранее Водонаева надела «шапку Бэтмена» и спустилась в метро. В таком виде знаменитость отправилась к музею Булгакова.

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