Алена Водонаева показала лицо без макияжа

Водонаева добавила, что на ее лице можно заметить отеки, потому что на ночь она выпила слишком много чая.

Новогодние каникулы телеведущая провела без сына Богдана, он отдыхал в это время в Каире.

Ранее Водонаева надела «шапку Бэтмена» и спустилась в метро. В таком виде знаменитость отправилась к музею Булгакова.