Водонаева надела шапку Бэтмена и спустилась в метро

Необычную черную шапку-маску с ушами надела популярная телеведущая Алена Водонаева и спустилась в метро. Снятым в столичной подземке роликом она поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). В таком виде знаменитость отправилась к музею Булгакова.

«Хочется верить в то, что сзади стоит Фагот (Коровьев). Когда я обернулась, его уже не было там», — подписала Водонаева опубликованную позднее серию снимков, сделанных на фоне входа в музей. В кадре за ее спиной стоит неизвестный мужчина.