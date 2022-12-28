Водонаева надела шапку Бэтмена и спустилась в метро
Необычную черную шапку-маску с ушами надела популярная телеведущая Алена Водонаева и спустилась в метро. Снятым в столичной подземке роликом она поделилась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). В таком виде знаменитость отправилась к музею Булгакова.
«Хочется верить в то, что сзади стоит Фагот (Коровьев). Когда я обернулась, его уже не было там», — подписала Водонаева опубликованную позднее серию снимков, сделанных на фоне входа в музей. В кадре за ее спиной стоит неизвестный мужчина.
Поклонники оценили образ телеведущей. «Мессир бы с удовольствием пригласил вас, Алена, править балом», «Классная котошапка», «Шапка — космос», «Откуда у вас шапка Бэтмена?» — написали они. Многие также поинтересовались, где можно купить такой головной убор.
Ранее Водонаева ответила на вопрос о желании родить еще детей. Она предложила подписчикам отдать ей своих наследников на воспитание.