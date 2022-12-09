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18:39, 09 декабря 2022
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Водонаева отреагировала на слово «крайний» в соцсетях

Водонаева отреагировала на слово «крайний» в соцсетях
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

О слове «крайний» высказалась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная журналистка, телеведущая и писательница Алена Водонаева.

«Не крайний, умоляю, всем филологическим факультетом прошу. Крайней бывает только плоть. Говорите "последний". Это ведь такое простое слово», — отреагировала она в сторис на сообщение одного из подписчиков.

Фолловер поинтересовался, когда Водонаева «крайний раз плакала». На сам вопрос журналистка тоже ответила. «От чувств и эмоций я плакала очень давно. Наверное, когда на карантине сидели в 2020-м. Меня накрыло один раз минуты на две», — поделилась она.

Ранее Водонаева высказалась о женской дружбе. Она подчеркнула, что пол человека не значит ничего: разочаровать может и женщина, и мужчина.

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