Водонаева высказалась о женской дружбе

На вопрос одного из подписчиков о вере в женскую дружбу ответила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная журналистка, телеведущая и писательница Алена Водонаева.

«Есть ли у меня настоящие подруги? Есть. Были ли в моей жизни подруги, которые повели себя некрасиво? Да. Я живу дальше», — высказалась Водонаева в сторис. Она добавила, что пол человека не значит ничего, когда речь идет о дружбе: разочаровать может и женщина, и мужчина.

Знаменитость отметила, что ее жизненный путь не зависит от других. «Просто круто, когда есть люди, идущие с тобой на одном уровне по своему пути. Люди, к которым не страшно повернуться спиной», — заявила она.

Ранее Водонаева высказалась о новой беременности. Она сделала это в ответ на вопрос одного из фолловеров о том, есть ли у ее сына Богдана сводные братья или сестры.