Водонаева ответила на критику своих фото в купальнике

Шуткой ответила критикам ее фото в купальнике на отдыхе в Турции телеведущая и блогер Алена Водонаева. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она опубликовала снимок с цветами и написала, что несет их «на могилу самооценке» хейтеров.

«Я ни на что не претендую, просто публикую фотографии с отдыха. Вопрос к тем, кого бомбит — а во что вы одеты на пляже?» — обратилась к фолловерам звезда. Она добавила, что осуждали ее в основном женщины.

Ранее Водонаева поделилась секретами стройности. По ее словам, это активный образ жизни, большое количество белка и клетчатки в рационе, полтора-два литра воды в день, здоровый сон, а также отсутствие вредных привычек.