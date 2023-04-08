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17:14, 08 апреля 2023
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Водонаева надела костюм ведьмы на детский праздник

Телеведущая Водонаева надела костюм ведьмы на пятилетие своего племянника Роберта.

Водонаева надела костюм ведьмы на детский праздник
Фото: @alenavodonaeva

Костюм ведьмы надела на пятилетие своего племянника Роберта телеведущая Алена Водонаева. Сделанными на детском празднике видеозаписями она поделилась в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Привет, Роберт, ты скучал? Хорошо себя ведешь? Я тебе книгу привезла в подарок, будешь читать? Здесь собраны самые классные приключения в мире», — обратилась знаменитость к сыну своего младшего брата Станислава Водонаева.

Телеведущая предложила имениннику приехать к ней на перевоспитание, а через два года вместе отправиться в кругосветное путешествие на воздушном шаре. Племянник заявил, что пока не знает, полетит ли с ней.

После этого Водонаева преподнесла Роберту торт и попросила его загадать очень важное желание, чтобы не «профукать» уникальную возможность.

Ранее Водонаева раскритиковала активно публикующих фотографии в социальных сетях мужчин.

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