Водонаева надела костюм ведьмы на детский праздник
Телеведущая Водонаева надела костюм ведьмы на пятилетие своего племянника Роберта.
Костюм ведьмы надела на пятилетие своего племянника Роберта телеведущая Алена Водонаева. Сделанными на детском празднике видеозаписями она поделилась в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Привет, Роберт, ты скучал? Хорошо себя ведешь? Я тебе книгу привезла в подарок, будешь читать? Здесь собраны самые классные приключения в мире», — обратилась знаменитость к сыну своего младшего брата Станислава Водонаева.
Телеведущая предложила имениннику приехать к ней на перевоспитание, а через два года вместе отправиться в кругосветное путешествие на воздушном шаре. Племянник заявил, что пока не знает, полетит ли с ней.
После этого Водонаева преподнесла Роберту торт и попросила его загадать очень важное желание, чтобы не «профукать» уникальную возможность.
Ранее Водонаева раскритиковала активно публикующих фотографии в социальных сетях мужчин.