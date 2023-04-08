Водонаева надела костюм ведьмы на детский праздник

Костюм ведьмы надела на пятилетие своего племянника Роберта телеведущая Алена Водонаева. Сделанными на детском празднике видеозаписями она поделилась в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Привет, Роберт, ты скучал? Хорошо себя ведешь? Я тебе книгу привезла в подарок, будешь читать? Здесь собраны самые классные приключения в мире», — обратилась знаменитость к сыну своего младшего брата Станислава Водонаева.