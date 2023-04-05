Российская телеведущая Алена Водонаева раскритиковала активно ведущих соцсети мужчин. В своем Telegram-канале она отметила, что нет ничего привлекательнее мужской скромности и отсутствия у них страниц в соцсетях.

«Человек, за которым можно пойти по жизни и родить от него ребенка, должен быть в социально-публичной тени. Для жизни это идеально», — заявила журналистка, отметив, что именно таким был отец ее сына Богдана, бизнесмен Алексей Малакеев.

При этом она уточнила, что у кого-то действительно работа связана с тем, чтобы демонстрировать часть своей жизни в соцсетях. Например, это артисты, с которыми, как считает Водонаева, не стоит заводить романтические отношения.

По ее мнению, когда мужчина публикует фотографии себя за рулем авто, возле машины, на машине и всячески пытается показать свою причастность к брендам и богатой жизни — это ненормально. В большинстве случаев, считает блогер, это выглядит нелепо.

Ранее Водонаева рассказала о решении лишить сына наследства. Она отметила, что откажется от составления завещания и позволит своему ребенку жить и зарабатывать самостоятельно сразу после того, как ему исполнится 18 лет.