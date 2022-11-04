Водонаева высказалась о новой беременности

О новой беременности высказалась в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная телеведущая Алена Водонаева. Она сделала это в ответ на вопрос одного из фолловеров о том, есть ли у ее сына Богдана сводные братья или сестры.

«К счастью, есть. И надеюсь, еще будут. Так как я детей больше не планирую», — заявила Водонаева.

Ранее Водонаеву в платье с французским декольте сравнили с Белоснежкой. Образ телеведущей с подвязанными лентой волосами восхитил фолловеров.