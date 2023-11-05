Водонаева высказалась об эмиграции из России

На вопрос об эмиграции из России ответила телеведущая Алена Водонаева в своем Telegram-канале. Звезда телешоу «Дом-2» заявила, что не планирует покидать страну.

«Пока нет. Я живу в своей стране, где у меня много ответственности за других людей и обязательств», — написала Водонаева.

Ранее отрицательно ответила на вопрос об эмиграции вокалистка группы «А'Студио» Кети Топурия. «У меня нет и никогда не было сомнений: я никуда не собираюсь уезжать», — сказала она.