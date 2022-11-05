Водонаева выложила видео в прозрачном платье и объяснила смысл таких публикаций

В ответ на вопрос одного из подписчиков о том, где можно найти ее более откровенные снимки, Водонаева объяснила смысл таких публикаций в своей жизни. «Дело тут не в том, что можно, а что нельзя публиковать в конкретных соцсетях. Дело в уместности. Когда это пляж или мужские журналы, когда это подразумевающая тематику фотосессия, все ок. А просто так публиковать откровенные фотки зачем?» — написала Водонаева в сторис.

Ранее Водонаева высказалась о новой беременности. Она сделала это в ответ на вопрос одного из фолловеров о том, есть ли у ее сына Богдана сводные братья или сестры.