Водонаева выложила видео в прозрачном платье и объяснила смысл таких публикаций
Видео в прозрачном платье выложила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная журналистка и телеведущая Алена Водонаева.
«Русский секс-символ!», «Какая же шикарная фигура, идеал!», «Богиня! Господи, как красиво», «Вот это фигура», — отреагировали фолловеры звезды на увиденное.
В ответ на вопрос одного из подписчиков о том, где можно найти ее более откровенные снимки, Водонаева объяснила смысл таких публикаций в своей жизни. «Дело тут не в том, что можно, а что нельзя публиковать в конкретных соцсетях. Дело в уместности. Когда это пляж или мужские журналы, когда это подразумевающая тематику фотосессия, все ок. А просто так публиковать откровенные фотки зачем?» — написала Водонаева в сторис.
Ранее Водонаева высказалась о новой беременности. Она сделала это в ответ на вопрос одного из фолловеров о том, есть ли у ее сына Богдана сводные братья или сестры.