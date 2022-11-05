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21:47, 05 ноября 2022
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Водонаева выложила видео в прозрачном платье и объяснила смысл таких публикаций

Водонаева выложила видео в прозрачном платье и объяснила смысл таких публикаций
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Видео в прозрачном платье выложила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), популярная журналистка и телеведущая Алена Водонаева.

«Русский секс-символ!», «Какая же шикарная фигура, идеал!», «Богиня! Господи, как красиво», «Вот это фигура», — отреагировали фолловеры звезды на увиденное.

В ответ на вопрос одного из подписчиков о том, где можно найти ее более откровенные снимки, Водонаева объяснила смысл таких публикаций в своей жизни. «Дело тут не в том, что можно, а что нельзя публиковать в конкретных соцсетях. Дело в уместности. Когда это пляж или мужские журналы, когда это подразумевающая тематику фотосессия, все ок. А просто так публиковать откровенные фотки зачем?» — написала Водонаева в сторис.

Ранее Водонаева высказалась о новой беременности. Она сделала это в ответ на вопрос одного из фолловеров о том, есть ли у ее сына Богдана сводные братья или сестры.

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