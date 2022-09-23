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05:33, 23 сентября 2022
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Водонаева призналась в проблемах с кожей лица

Водонаева призналась в проблемах с кожей лица
Фото: Telegram-канал «VODA»

В проблемах с кожей лица призналась в личном Telegram-канале телеведущая и блогер Алена Водонаева. Знаменитость рассказала, что активное солнце во время поездки в Африку повлияло на ее внешний вид.

«Вот так выглядит мое лицо при дневном ярком свете. Из косметики здесь только увлажняющая помада, лицо чистое. На щеках и над губой есть пигментация. Это ж надо было так сжечь лицо!» — подписала свои фото Водонаева.

Телеведущая рассказала, что теперь, где бы она ни находилась, ей приходится пользоваться SPF-средствами каждые два часа. Также она планирует аппаратное лечение.

«И теперь это навсегда: осенью буду лечить аппаратами и использовать защитный крем, но летом на солнце они все равно будут проявляться. Замкнутый круг», — поделилась Водонаева.

Ранее телеведущая и блогер поделилась личными секретами стройности. По мнению Водонаевой, основы здорового тела — это активный образ жизни, большое количество белка и клетчатки в рационе, полтора-два литра воды в день, здоровый сон, а также отсутствие вредных привычек.

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