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02:31, 11 ноября 2022
1 мин.

Алена Водонаева сняла видео в ванне

Алена Водонаева сняла видео в ванне
Кадр: @alenavodonaeva

Видео в ванне сняла и опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная телеведущая Алена Водонаева. В кадре она лежит в пенной воде, на фоне играет песня группы «Король и шут».

«Это не то, что вы пьяные поете. Это любовь и наследие», — объяснила Водонаева свою любовь к подобной музыке в другом посте.

Через некоторое время телеведущая выложила в сторис фото своего кота в ванне. «Смена караула», — подписала снимок она.

Ранее Водонаева высказалась о новой беременности. Она сделала это в ответ на вопрос одного из фолловеров о том, есть ли у ее сына Богдана сводные братья или сестры.

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