Алена Водонаева сняла видео в ванне

Видео в ванне сняла и опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная телеведущая Алена Водонаева. В кадре она лежит в пенной воде, на фоне играет песня группы «Король и шут».

«Это не то, что вы пьяные поете. Это любовь и наследие», — объяснила Водонаева свою любовь к подобной музыке в другом посте.