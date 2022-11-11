02:31, 11 ноября 2022
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Алена Водонаева сняла видео в ванне
Кадр: @alenavodonaeva
Видео в ванне сняла и опубликовала в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), известная телеведущая Алена Водонаева. В кадре она лежит в пенной воде, на фоне играет песня группы «Король и шут».
«Это не то, что вы пьяные поете. Это любовь и наследие», — объяснила Водонаева свою любовь к подобной музыке в другом посте.
Через некоторое время телеведущая выложила в сторис фото своего кота в ванне. «Смена караула», — подписала снимок она.
Ранее Водонаева высказалась о новой беременности. Она сделала это в ответ на вопрос одного из фолловеров о том, есть ли у ее сына Богдана сводные братья или сестры.