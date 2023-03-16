Обнаженную Водонаеву в бассейне сравнили с Анджелиной Джоли

Российская телеведущая Алена Водонаева опубликовала на личной странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фотографии, на которых она изображена без одежды и макияжа. Снимки восхитили пользователей сети, Водонаеву сравнили с американской кинозвездой.

«Мать Гренделя из "Беовульфа"», — написал один из них. Он намекнул на фильм режиссера Роберта Земекиса «Беовульф», снятый по одноименной англо-саксонской поэме раннего Средневековья. В анимационном фильме мать чудища Гренделя жила в озере. Моделью для компьютерного персонажа стала актриса Анджелина Джоли.

«Уникальная», «Очень крутая», «Ну что за богиня», «Естественная бесподобная красавица», «Как можно быть такой нереальной?» — прокомментировали публикацию другие юзеры.

На серии фото журналистка позирует в бассейне. На одном из снимков видно, что Водонаева плавает без купальника.

Ранее телеведущая поделилась видеозаписью откровенных танцев в бикини и накинутом поверх него прозрачном платье с разрезом.