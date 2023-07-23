Эндокринолог предупредила об опасности «волчьего голода»

Природу возникновения «волчьего голода», когда человеку постоянно хочется есть и он не может насытиться, объяснила в своем Telegram-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. Она пояснила, что это связано с воспалением жировой ткани.

«Такой голод может возникать при воспалении жировой ткани и последующей инсулинорезистентности — нарушенной чувствительности тканей организма к инсулину. Глюкоза просто не может попасть в клетки тех тканей, которые зависимы от инсулина», — написала доктор.

При таком состоянии жировой ткани оказывается больше, чем мышечной. Клетки организма голодают, и он считает, что не получил еду, уточнила врач.

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