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11:57, 04 января 2023
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Стало известно о местонахождении Анастасии Волочковой

Стало известно о местонахождении Анастасии Волочковой
Фото: @volochkova_art

О местонахождении балерины Анастасии Волочковой стало известно из публикации на ее личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Сейчас артистка отдыхает на Мальдивах.

«Дорогие мои, я на Мальдивах. Меня встретили с белыми розами, а я знаю, как сложно на Мальдивах вообще найти белые цветы», — рассказала знаменитость в ролике.

Поклонники артистки восхитились ее внешним видом и пожелали ей хорошо отдохнуть. «Вы прекрасны», «Красивая, Анастасия», «Настенька, вы этого заслужили», «Прекрасного отдыха вам», — написали пользователи.

Ранее стало известно о местонахождении внука Пугачевой в Новый год.

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