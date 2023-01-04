Стало известно о местонахождении Анастасии Волочковой

О местонахождении балерины Анастасии Волочковой стало известно из публикации на ее личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Сейчас артистка отдыхает на Мальдивах.

«Дорогие мои, я на Мальдивах. Меня встретили с белыми розами, а я знаю, как сложно на Мальдивах вообще найти белые цветы», — рассказала знаменитость в ролике.

Поклонники артистки восхитились ее внешним видом и пожелали ей хорошо отдохнуть. «Вы прекрасны», «Красивая, Анастасия», «Настенька, вы этого заслужили», «Прекрасного отдыха вам», — написали пользователи.

Ранее стало известно о местонахождении внука Пугачевой в Новый год.