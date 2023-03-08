Волочкова продемонстрировала шпагат в подмосковной бане

Фотографию из подмосковной бани опубликовала балерина и певица Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Артистка продемонстрировала подписчикам свой шпаг.

«Побывала в фантастической бане в Одинцово. Отдохнула душой и телом», — подписала снимок Волочкова. В кадре она прикрывает интимные места хвойным веником.

«Опять раскорячилась», «Все по кругу: концерт, попойка, похмелье, баня, мужики, шпагат», «Опять шпагат. Ну неужели нельзя просто фото снять?» — возмутились в комментариях пользователи сети.

Ранее Волочкова опубликовала видео из ванной комнаты с золотым унитазом. Уборная оказалась приятельницы балерины, блогерши Татьяны Тузовой.