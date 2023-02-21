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18:46, 21 февраля 2023
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Волочкова опубликовала видео из ванной комнаты с золотым унитазом

Волочкова опубликовала видео из ванной комнаты с золотым унитазом
Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Видео, снятое в ванной комнате с золотым унитазом, опубликовала балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Это уборная приятельницы Волочковой, блогерши Татьяны Тузовой.

«В гостях у Танечки в ее розовой квартире невозможно было не восхититься ванной комнатой с золотым унитазом», — подписала публикацию звезда. Наряд Волочковой состоит из розового же пышного платья, туфель на толстом каблуке и розового банта на голове.

В ванной комнате Тузовой установлены золотые дверь, раковина и унитаз. На полу лежит покрытие с вензелями, стены декорированы розовой плиткой. В золотых тонах оформлены мелкие предметы, включая подставку для ершика и держатель для туалетной бумаги.

«Жить в этом цвете — психиатрия», «Полное отсутствие вкуса», «Как в борделе», — раскритиковали дизайн подписчики балерины.

Ранее Волочкова сфотографировалась на участке своего дома в розовом бикини. Танцовщица выложила фото из именной купели с ее инициалами.

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