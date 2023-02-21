Волочкова опубликовала видео из ванной комнаты с золотым унитазом

«В гостях у Танечки в ее розовой квартире невозможно было не восхититься ванной комнатой с золотым унитазом», — подписала публикацию звезда. Наряд Волочковой состоит из розового же пышного платья, туфель на толстом каблуке и розового банта на голове.

В ванной комнате Тузовой установлены золотые дверь, раковина и унитаз. На полу лежит покрытие с вензелями, стены декорированы розовой плиткой. В золотых тонах оформлены мелкие предметы, включая подставку для ершика и держатель для туалетной бумаги.

«Жить в этом цвете — психиатрия», «Полное отсутствие вкуса», «Как в борделе», — раскритиковали дизайн подписчики балерины.

Ранее Волочкова сфотографировалась на участке своего дома в розовом бикини. Танцовщица выложила фото из именной купели с ее инициалами.