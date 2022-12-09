Волочкова показала на видео «фирменные» упражнения на пресс
«Фирменные» упражнения на пресс показала на видео балерина Анастасия Волочкова. Часть тренировки в спортивном зале знаменитость опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).
«Подготовка к спектаклю, который назначен на воскресенье, идет полным ходом», — подписала Волочкова свой пост. В видеоролике запечатлено, как она занимается на тренажере, предназначенном для подъема ног в упоре на локтях. Поначалу балерина выполняет упражнение стандартно, поднимая прямые ноги кверху, затем разводит ноги в стороны до поперечного шпагата.
«Упражнение на пресс по-волочковски», «Кто бы и что бы про Анастасию ни писал, но и 70 процентов комментирующих ее посты девушек не смогут даже три раза повторить упражнение», «Пусть хейтеры лопнут от злости. Настя, вы огонь», «Я вами восхищаюсь. Вы умная, красивая, целеустремленная, физически и морально сильная женщина», — написали подписчики.
Ранее Волочкова заявила об уместности своего шпагата «во многих ситуациях». Она опубликовала серию фото, на которых показывает этот гимнастический элемент на диване, в студии записи и на яхте.