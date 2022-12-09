Люди
13:42, 09 декабря 2022
1 мин.

Волочкова показала на видео «фирменные» упражнения на пресс

Волочкова показала на видео «фирменные» упражнения на пресс
Кадр: @ volochkova_art

«Фирменные» упражнения на пресс показала на видео балерина Анастасия Волочкова. Часть тренировки в спортивном зале знаменитость опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«Подготовка к спектаклю, который назначен на воскресенье, идет полным ходом», — подписала Волочкова свой пост. В видеоролике запечатлено, как она занимается на тренажере, предназначенном для подъема ног в упоре на локтях. Поначалу балерина выполняет упражнение стандартно, поднимая прямые ноги кверху, затем разводит ноги в стороны до поперечного шпагата.

«Упражнение на пресс по-волочковски», «Кто бы и что бы про Анастасию ни писал, но и 70 процентов комментирующих ее посты девушек не смогут даже три раза повторить упражнение», «Пусть хейтеры лопнут от злости. Настя, вы огонь», «Я вами восхищаюсь. Вы умная, красивая, целеустремленная, физически и морально сильная женщина», — написали подписчики.

Ранее Волочкова заявила об уместности своего шпагата «во многих ситуациях». Она опубликовала серию фото, на которых показывает этот гимнастический элемент на диване, в студии записи и на яхте.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.