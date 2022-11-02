Волочкова заявила об уместности своего шпагата «во многих ситуациях»

Об уместности своего шпагата во многих ситуациях заявила в запрещенной в РФ соцсети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) известная российская балерина Анастасия Волочкова. Она опубликовала серию фото, на которых показывает этот гимнастический элемент на диване, в студии записи и на яхте.

«Стройный шпагат Волочковой бывает разным. Горизонтальным, вертикальным, параллельным, перпендикулярным. Он украшает жизнь и уместен во многих ситуациях. Тем более что он разработан годами труда», — подписала снимки звезда.

Ранее чувственный танец балерины Анастасии Волочковой и актера Никиты Джигурды попал на видео.