Пользователи сети попытались угадать личность нового возлюбленного Волочковой

Пользователи сети попытались угадать личность нового возлюбленного балерины Анастасии Волочковой. Свои предположения они высказали в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Поводом для обсуждений стала публикация фотографии, на которой балерина изображена в окружении десяти пышных букетов белых роз. «Это любовь! Я ждала этого мужчину всю свою жизнь! Это мой Дед Мороз. Вам всем такого желаю», — подписала снимок Волочкова.

«Прошлогодний Дед Мороз недавно женился. Ждем нового», «Это тот потрясающий банщик?» «К Анастасии [предприниматель] Сулейман Керимов, наверно, вернулся», «Хозяин цветочного магазина, судя по тысяче роз», «Это Джигурда такой щедрый Дед Мороз?» — написали свои предположения юзеры.

Ранее актер Никита Джигурда изъявил желание войти в «гарем» Волочковой. Шоумен заявил, что такая женщина достойна иметь возле себя множество мужчин.