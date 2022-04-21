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Анастасия Волочкова показала место первой встречи со своим другом

Анастасия Волочкова показала место первой встречи со своим другом
Фото:Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Место первой встречи со своим другом Олегом показала балерина Анастасия Волочкова в социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России). Она опубликовала фото у двери с надписью «Нотариус».

«У этой двери мы впервые встретились с Олегом 20 июля 2020 года… За время нашего общения очень многое было пройдено вместе. Но каждый раз, приезжая в эту нотариальную контору, я вспоминаю тот первый день», — рассказала Волочкова. Она добавила, что сейчас они остаются друзьями.

В комментариях фолловеры звезды принялись гадать, какого же Олега она имеет ввиду. Некоторые предположили, что это ее экс-возлюбленный, который однажды бросил ее на Мальдивах. Одна из пользовательниц поинтересовалась, не смущают ли нынешнего ухажера Волочковой такие воспоминания о бывшем. Другая отметила, что балерина подает дочери плохой пример, меняя мужчин слишком часто.

Ранее Волочкова объяснила феномен своего успеха. Она подчеркнула, что для публичного человека очень важно быть искренним.

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