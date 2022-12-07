Волочкова опубликовала фотографии из бани

Фото из бани опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), балерина Анастасия Волочкова.

Знаменитость позировала перед камерой, сидя на полке в парилке и прикрывшись пушистыми вениками из еловых веток.

«Супер. У вас всегда самые классные банные съемки», «Я тоже хочу так в баню сходить», «Настенька, вы, как всегда, великолепны», «Не хватает фото с шпагатом», «Красивая женщина», «Пригласите меня к себе», — написали в комментариях подписчики балерины.

Ранее Волочкова раскрыла секрет хорошей формы. Она рассказала, что активно занимается спортом и никогда не пыталась сбросить вес вредными для здоровья способами.