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11:17, 29 января 2023
1 мин.

Волочкова сфотографировалась без одежды в бане

Волочкова сфотографировалась без одежды в бане
Фото: @volochkova_art

Без одежды в бане сфотографировалась балерина и певица Анастасия Волочкова. Результат она показала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мое первое парение после Мальдив. Теперь важно не смыть загар», — подписала снимок Волочкова. В кадре она прикрывает интимные места руками и веником.

Пользователи отреагировали на увиденное по-разному. «Должна быть в женщине загадка. Но это не тот случай», «Что за необходимость выставлять не первый раз фото из бани?», «Однотипные фото. Ничего нового», «С легким паром, Анастасия! Всегда нравится, умница!» — написали они.

Ранее Волочкова опубликовала видео из уличной купели. Танцовщица, одетая в розовый купальник, окунулась в ледяную воду.

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