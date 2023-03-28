Волочкова раскрыла подробности отношений с Джигурдой

Подробности отношений с актером Никитой Джигурдой раскрыла РИА «ФАН» балерина Анастасия Волочкова. Она подчеркнула, что у их связи исключительно дружеский характер, а знакомы они уже 20 лет.

«Мы соседи, мы в одном творческом экстазе, это по-другому не назвать. Когда мы делим одну сцену, люди и смеются, и плачут», — заявила танцовщица. Она напомнила, что с актером их связывают совместные проекты, в том числе записанная вдвоем патриотическая песня со словами: «Делай добро, делай красиво, наша страна — это наша Россия».

27 марта Джигурда отмечает свой 62-й день рождения. Волочкова сообщила, что в этот день будет со своим другом. «Конечно, мы будем вместе. Просто у нас все спонтанно», — пояснила она.

Ранее Волочкова опубликовала фото «идиллии» с Джигурдой. На снимке звезды позируют, сидя на диване у танцовщицы дома. Многие комментаторы поинтересовались, как супруга актера Марина Анисина относится к его совместному времяпровождению с балериной.