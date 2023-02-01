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16:48, 01 февраля 2023
1 мин.

Волочкова и Джигурда вместе записали песню

Волочкова и Джигурда вместе записали песню
Кадр: @volochkova_art

Песню на патриотическую тему вместе записали балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда. Видео из студии звукозаписи танцовщица выложила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах Волочкова поет в микрофон куплет со следующими словами: «Делай добро, делай красиво, эта страна — это наша Россия». Балерина отметила, что композиция создается под руководством Джигурды. «Клип сняли ранее. Ждите скоро», — поделилась с подписчиками звезда.

Комментаторы раскритиковали вокальные данные Волочковой и ее поведение в кадре. «Это называется пением?», «Добро нужно делать трезвой. А вы опять под градусом», «Бедный звукач. У него же слух есть», — написали фолловеры. Однако нашлись те, кто пожелал балерине творческих успехов.

Ранее на видео попал вызывающий танец Джигурды и Волочковой на праздновании дня рождения танцовщицы. В ролике видно, как артист подхватывает Волочкову на руку, а балерина обвивает его торс ногами.

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