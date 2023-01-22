Вызывающий танец Джигурды и Волочковой в мини-платье попал на видео

«Анастасия Волочкова божественна и неповторима! Богиня Волочкова любовью творца хранима!» — подписал артист публикацию.

На ролике видно, как Джигурда подхватывает Волочкову на руку, а артистка обвивает его торс ногами. После этого шоумен берет подругу на руки и кружит в танце. Балерина при этом была одета в белое мини-платье, полностью оголившее в момент танца ее нижнюю часть тела, и высокие шпильки.

«Так девочек крутить и не каждый молодой сможет. Браво!», «Интрига под юбкой!», «Мне они оба очень нравятся. Очень необычные люди», «Нормально покатал тетю», — прокомментировали увиденное юзеры.

Ранее Джигурда изъявил желание войти в «гарем» балерины Анастасии Волочковой. Актер заявил, что такая женщина достойна иметь возле себя множество мужчин.