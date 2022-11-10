Волочкова показала «неожиданный сюрприз» от мужчины

«Слушайте, классно. Честно, я не ожидала. Какая красота», — сказала Волочкова, продемонстрировав презент на камеру.

Подписчики балерины предположили, что ее новый бойфренд занимается выпечкой хлеба. «О, этот томный взгляд с лавашом в руке», «Как мало нужно человеку для счастья», «Лаваш с фамилией Волочкова — звучит», — развеселились фолловеры.

Ранее Волочкова раскрыла личность «самого любимого» мужчины. Знаменитость призналась в чувствах к миллиардеру Сулейману Керимову.