Волочкова показала «неожиданный сюрприз» от мужчины
Подарок от неизвестного мужчины продемонстрировала балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). «Неожиданным сюрпризом» оказались букет белых роз и большая продолговатая лепешка, на которой семенами тмина выложена фамилия танцовщицы.
«Слушайте, классно. Честно, я не ожидала. Какая красота», — сказала Волочкова, продемонстрировав презент на камеру.
Подписчики балерины предположили, что ее новый бойфренд занимается выпечкой хлеба. «О, этот томный взгляд с лавашом в руке», «Как мало нужно человеку для счастья», «Лаваш с фамилией Волочкова — звучит», — развеселились фолловеры.
Ранее Волочкова раскрыла личность «самого любимого» мужчины. Знаменитость призналась в чувствах к миллиардеру Сулейману Керимову.