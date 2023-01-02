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19:44, 02 января 2023
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Волочкова в образе Снегурочки развеселила пользователей сети

Волочкова в образе Снегурочки развеселила пользователей сети
Фото: @volochkova_art

Фото в костюме Снегурочки опубликовала балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Танцовщица в образе персонажа новогодних сказок развеселила пользователей сети.

На снимке танцовщица позирует в фойе подмосковного отеля с Дедом Морозом — неизвестным мужчиной, переодетым в новогоднего волшебника. Костюм Волочковой состоит из мини-юбки, кафтана, кокошника и ботильонов на высоком каблуке. Образ подобран в новогодней бело-голубой гамме.

«Смешная Снегурочка», «Длиннее, чем Дед Мороз», — написали фолловеры в комментариях. Кто-то отметил, что Волочкова часто публикует снимки в одних и тех же ботильонах, и посоветовал звезде разнообразить гардероб.

Ранее видео празднования Нового года опубликовала певица Ольга Бузова. Звезда подожгла бумажку с написанным на ней желанием и съела пепел под бой курантов.

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