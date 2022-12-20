Волочкова объявила дату своей свадьбы

Дату своей свадьбы объявила в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), балерина Анастасия Волочкова.

«Я приняла решение, что наша свадьба с любимым Дедом Морозом будет в Лапландии. После Мальдив и на следующий день после моего дня рождения — 20 января — вылетаем туда! Будут сани, олени, цветы и полный шик», — написала она.

Однако некоторые пользователи сети усомнились в достоверности этой информации. Подписчики заподозрили фейк на фото, на котором балерина с ее избранником кажутся вмонтированными в снимок с помощью фоторедакторов. «Почему ноги не на полу?», «Мне одной кажется, что Анастасия будто прилеплена на снимке?», «Фотошопщица вы наша», «Фото ненастоящее. Дед Мороз отдельно и Снегурочка сама по себе», — написали фолловеры.

Ранее Волочкова сообщила о тайной помолвке. Личность избранника не раскрывается.