Волочкова сообщила о тайной помолвке

О тайной помолвке сообщила балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Танцовщица опубликовала фото, на котором она стоит на фоне храма, одетая в шубу и короткое платье. Личность избранника не раскрывается.

«С любимым устроили вчера тайную помолвку. Вернее, это он придумал. Я вообще была не готова. Он забрал меня из салона, мы ехали домой, а я была в коротком платье», — раскрыла звезда детали произошедшего.

Фолловеры балерины отнеслись к ее помолвке неоднозначно. «Это все хайп», «Обязательно сразу всему свету рассказывать? Счастье любит тишину», — раскритиковали Волочкову комментаторы. Однако некоторые пожелали знаменитости счастья и любви с новым избранником.

Ранее пользователи сети попытались угадать личность нового возлюбленного Волочковой. Поводом для обсуждений стала публикация фотографии, на которой балерина изображена в окружении десяти пышных букетов белых роз.