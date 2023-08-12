Волочкова опубликовала фото в образе Барби

Фотосессию в образе куклы Барби устроила балерина Анастасия Волочкова. Кадрами со съемки она поделилась в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На фото танцовщица позирует в розовой балетной пачке и бежевых пуантах. Образ куклы звезда дополнила розовым бантом на голове, украшениями с головой Барби и приклеенными на лоб стразами. Волочкова рассказала, что составить лук ей помогла создательница бренда одежды «Кукла Таня», популярный коллекционер Барби Татьяна Тузова.

Образ балерины раскритиковали пользователи сети. «Это жесть», «Что попало и сверху бантик», «Образ странный, это если мягко сказать», — написали комментаторы, отметив, что 47-летняя Волочкова неуместно выглядит в наряде куклы.

Ранее фигуру в мини-платье в образе Барби показала 42-летняя актриса Равшана Куркова.