Волочкова опубликовала фотографию из бани

Фотографию из бани опубликовала на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), балерина Анастасия Волочкова.

«Воскресный вечер — прекрасное время для русской бани», — подписала снимок знаменитость. Для кадра она позировала на верхней полке в парной, прикрыв наготу дубовым веником.

«Красотка», «Вам равных нет», «Вы огонь», — написали комплименты поклонники.

Многие пользователи раскритиковали баню артистки. «Что-то банька запущена», «Грязища то какая», «Вам не стыдно такую грязь показывать?», «У меня в сарае чище, чем у вас в бане», «Антисанитария какая-то», — написали они. Однако одна из подписчиц заступилась за Волочкову, заявив, что на фото видна вода, а не грязь.

Ранее Волочкова опубликовала видео из ванной комнаты с золотым унитазом. Это уборная ее приятельницы, блогерши Татьяны Тузовой.