Анастасия Волочкова объяснила отказ от визажистов

Свой отказ от визажистов объяснила на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), балерина Анастасия Волочкова.

«Я не пользуюсь услугами визажистов и парикмахеров. Я все успеваю сама и по пути. Всегда крашусь по дороге. Вот и сейчас еду во "Внуково" выступать. Уже почти закончила макияж. На площадке еще ресницы приклею, и готово», — рассказала знаменитость.

Волочкова также показала салон автомобиля, где на втором сиденье она расположила свои наряды. По ее словам, у нее в машине и гримерная, и костюмерная.

Ранее Волочкова показала на видео тренировку в домашнем театре. Танцовщица сообщила, что решила порепетировать накануне выступления в культурном центре «Внуково».