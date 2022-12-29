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15:53, 29 декабря 2022
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Анастасия Волочкова объяснила отказ от визажистов

Анастасия Волочкова объяснила отказ от визажистов
Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Свой отказ от визажистов объяснила на личной странице в запрещенной в РФ социальной сети Instagram, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России), балерина Анастасия Волочкова.

«Я не пользуюсь услугами визажистов и парикмахеров. Я все успеваю сама и по пути. Всегда крашусь по дороге. Вот и сейчас еду во "Внуково" выступать. Уже почти закончила макияж. На площадке еще ресницы приклею, и готово», — рассказала знаменитость.

Волочкова также показала салон автомобиля, где на втором сиденье она расположила свои наряды. По ее словам, у нее в машине и гримерная, и костюмерная.

Ранее Волочкова показала на видео тренировку в домашнем театре. Танцовщица сообщила, что решила порепетировать накануне выступления в культурном центре «Внуково».

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