Волочкова опубликовала провокационное видео на руках у Джигурды

В ролике Джигурда гладит Волочкову по ноге и держит за бедра. «Сбивающую в кровь свои босые ноги, богиню Волочкову любят боги», — декламирует на камеру артист. Улыбающаяся балерина в это время держит в руках букет белых роз.

Позднее звезда опубликовала совместное фото с Джигурдой, подписав его следующим образом: «С моим замечательным другом Никитой мы всегда рядом». Комментаторы предположили, что знаменитостей связывают не только приятельские отношения. «Вам бы пожениться, хорошая пара», «Скорее всего, он любит вас», «Вы друг друга стоите», — написали фолловеры.

Ранее на видео попал чувственный танец Джигурды и Волочковой. Артисты показали движения «для сексуальных утех»: так, актер схватил танцовщицу за ягодицы.