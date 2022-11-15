Анастасия Волочкова призналась в романе с Джимом Керри

В романе с популярным американским актером Джимом Керри призналась российская балерина Анастасия Волочкова. В беседе с «Газета.Ru» она рассказала, что их связывали «очень близкие отношения».

«Он прилетал в 2002 году на мой спектакль "Жизель" в Большом театре. Мы с ним тогда встретились, я хотела показать и показала ему на Воробьевых горах смотровую площадку», — вспомнила танцовщица.

По словам Волочковой, в 2004 году после расставания с бизнесменом Сулейманом Керимовым она прилетела в США, где виделась с Керри. «У меня были гастроли с Большим театром. Он прилетал на них. Мы спокойно с ним встретились, это были замечательные романтические отношения, встречи и все такое», — сообщила балерина.

Пять лет назад актер прислал дочери Волочковой коробку кукол. «Ариша была в восторге просто, а я была счастлива от того, что человек не забыл меня. Это еще один показатель того, что такая я женщина, мужчины не могут меня забыть, они проявляют знаки внимания даже после не то что расставания, а после того, как общение прекращается», — заключила звезда.

Ранее Волочкова показала в соцсети подарок от неизвестного мужчины. «Неожиданным сюрпризом» оказались букет белых роз и большая продолговатая лепешка, на которой семенами тмина была выложена фамилия танцовщицы.