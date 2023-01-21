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12:30, 21 января 2023
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Анастасия Волочкова сделала важное заявление о своей свадьбе

Анастасия Волочкова сделала важное заявление о своей свадьбе
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Важное заявление о своей свадьбе с кондитером Дмитрием Дюраном, которая планировалась на конец января, сделала российская балерина и певица Анастасия Волочкова. Артистка заявила, что все это было выдумкой и на данный момент она не планирует вступать в брак, пишет Starhit.

«Надо мной многие глумятся, пишут небылицы, поливают грязью, а я перед Новым годом, когда мне начали звонить представители СМИ, понимала, что нужен инфоповод, нужна какая-то интересная история. А что? Я сказала про свадьбу», — объяснила она.

Сама Волочкова добавила, что не против выйти замуж, однако для начала ей нужно узнать возлюбленного получше.

Ранее Волочкова рассказала о своем свадебном наряде. Она заявила, что в этот раз откажется от традиционного белого платья на торжестве.

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